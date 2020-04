CONFINDUSTRIA

MESTRE Hanno fato una colletta tra imprenditori e con i soldi hanno acquistato 50 mila mascherine professionali del tipo Ffp2 destinate alle aziende del territorio. Sono gli iscritti a Confindustria Venezia e Rovigo che, per avere più peso nella contrattazione e trovare in tempi rapidi le mascherine, hanno fatto squadra. Una volta arrivati al porto di Marghera, i pacchi di mascherine sono stati individuati e sdoganati con precedenza rispetto ad altre merci, grazie all'intervento dei funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) di Venezia S.O.T.: «Lo sdoganamento in tempo reale del materiale destinato a fronteggiare l'emergenza sanitaria costituisce una priorità spiega il direttore interregionale per Veneto e Friuli Davide Bellosi - ed è possibile grazie alle procedure di sdoganamento diretto e sdoganamento celere definite dall'Agenzia in esecuzione dell'ordinanza del 28 marzo scorso del Commissario per l'emergenza Covid-19».

Le attività di approvvigionamento e spedizione sono state coordinate da Confindustria che ha organizzato un gruppo di acquisto composto da tutti quegli associati che necessitano di dispositivi di protezione (Dpi). Si tratta di uno dei primi risultati del progetto, avviato dagli industriali di Venezia, in risposta alla forte domanda di Dpi e alla grave difficoltà di approvvigionamento riscontrata in questo periodo: un serio problema per le aziende che devono comunque dotarsi di sistemi di protezione per i propri lavoratori. «E' un obbligo morale ed etico, oltre che un requisito fondamentale per poter proseguire l'attività produttiva, per cui ci siamo attivati per reperire i dispositivi spiega il presidente di Confindustria Venezia area metropolitana di Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese -. È merito di un grande lavoro di squadra se oggi possiamo consegnare le prime 50.000 mascherine e se in futuro potremo garantire il rifornimento agli associati che ne faranno richiesta. Oltre ai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, ringrazio Barbara Bergamaschi di Antincendi Marghera e Luca Fiorini di Fiorini Omnia Service». (e.t.)

