L'ANALISI

PORDENONE Se l'economia ripartirà a maggio, il Friuli Venezia Giulia chiuderà l'anno con un -7,1% di Pil, una flessione in linea con il Nordest ma peggiore della media italiana che dovrebbe fermarsi a un -6,5%. Contemporaneamente gli investimenti fletteranno del 12,3%, mentre la disoccupazione aumenterà di uno 0,8%. Se il blocco produttivo continuerà, le percentuali non potranno che peggiorare.

Sono i numeri prodotti dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine rielaborando dati Prometea. «Sono stime che si riferiscono a una ripartenza a maggio conferma la presidente Anna Mareschi Danieli -. Se non riapriamo subito, rispettando le norme di sicurezza per i lavoratori, sarà un'ecatombe». La diffusione del Covid-19 «ha innescato una recessione pesante, di intensità pari o superiore a quella del 2008-2009». Con il provvedimento governativo del 10 aprile che ha ampliato le possibilità di operare, «le imprese che già lavorano sono numerose ed è arrivata l'ora di ripartire davvero, superando la logica della distinzione per codici Ateco sottolinea ancora la presidente e adottando quale parametro di riferimento la sicurezza dei lavoratori».

La Fase 2, dunque, implica la gestione in parallelo dell'emergenza sanitaria e di quella economica. Anche perché, ed è l'aspetto positivo del report approntato da Confindustria Udine, la risalita della china pare possibile. Se si riparte a maggio, «per il 2021 ci si attende un rimbalzo del Pil in Fvg del +3,4%», afferma Mareschi Danieli. I consumi delle famiglie dal -4,9% del 2020 dovrebbero arrivare a un +3% l'anno prossimo, gli investimenti dal -12,3% di quest'anno sono attesi a un +5,4% e la disoccupazione dal 6,9% del 2020 dovrebbe scendere al 6,7%. Da questo andamento non è immune l'export: quello del Fvg per quest'anno è atteso in calo del 10,1%, risultato della diminuzione maggiore nella prima parte dell'anno e di un certo recupero nella seconda parte. Le previsioni lo danno di nuovo in terreno positivo (6,6%) per il 2021.

