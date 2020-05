GLI INDUSTRIALI

BELLUNO Non è una questione solo di nuove regole. È soprattutto una questione di nuova mentalità. Tutta orientata a non favorire la diffusione del virus. L'attesa fase due, quella che inizia questa mattina, è un territorio ancora inesplorato. Confindustria Belluno Dolomiti per permettere ai suoi imprenditori di arrivarci pronti ha messo a punto un ciclo di tre webinar (conferenze online). Da oggi le nuove regole non bastano bisogna sviluppare nuove abitudini che impediscano la diffusione del virus. #Bellunoriparte è lo slogan della nuova iniziativa del Tavolo tecnico Digital Innovation Hub per accompagnare le imprese nella fase due dell'emergenza coronavirus.

RIVOLUZIONARE GLI SCHEMI

«Una nuova normalità tutta da costruire e che non può prescindere dalla conoscenza - afferma la presidente dell'Associazione degli Industriali, Lorraine Berton - Siamo chiamati a rivoluzionare i nostri schemi mentali, il nostro stile di vita e anche il modo di fare impresa. È urgente farlo in fretta altrimenti questo cambiamento rischia di travolgerci». Da qui il ciclo di tre webinar gratuiti dedicati alla ripartenza, tutti rigorosamente online sulla piattaforma Zoom.

IL PROGRAMMA

Il primo appuntamento è per giovedì 7 maggio alle ore 16. Affrontare la Fase 2 Strumenti, Piani e Strategie per ripartire è il titolo. «Parleremo della ripartenza in Cina dove stanno già vivendo il nostro futuro. Vedremo come hanno affrontato la riapertura delle fabbriche e il ritorno alla vita sociale» spiega Stefano Oliveri, rappresentante del Tavolo tecnico del Dih. «Vedremo poi alcune indicazioni strategiche per affrontare la nuova normalità e porteremo l'esempio di una riorganizzazione dell'ambiente di lavoro». Il secondo webinar sarà dedicato alla supply chain del futuro e quindi su come riprogettare le catene del valore, mentre il terzo appuntamento si focalizzerà sulla Cina di Xi Jinping, sulla politica economica cinese e sulle opportunità per le imprese bellunesi.

MOMENTO DRAMMATICO

«Nonostante il momento drammatico che stiamo attraversando - prosegue la presidente Berton - abbiamo l'obbligo come imprenditori di continuare a cercare nuove opportunità e ulteriori strade. Ci attendono mesi durissimi, forse i peggiori che abbiamo mai attraversato, ma proprio ora dobbiamo essere ancora più coesi, formati e informati. Per questo, Confindustria sta portando avanti una serie di attività gratuite a misura d'impresa per mettere tutti gli imprenditori bellunesi nelle condizioni di comprendere e interpretare le nuove dinamiche. Non possiamo lasciare che sia il virus a comandarci né che sia questa politica, spesso sconclusionata, a decidere le nostre sorti».

