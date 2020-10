IL PERICOLO

VENEZIA Il grido di allarme e di attenzione alle infiltrazioni mafiose arriva da Confesercenti. Dopo i moniti da parte delle tante associazioni di categoria, Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo mette in guardia da operazioni losche e silenti. Tutto parte dalla situazione di difficoltà generalizzata che il covid ha portato e continua a portare. Per tutelare i propri aderenti, l'associazione ha quindi stilato un decalogo come arma di difesa nei confronti della malavita. Si parte dall'analisi dello status quo, cioè che ogni azienda è a rischio infiltrazioni da parte di capitali da dubbia provenienza.

Quindi Confesercenti, sulla scorta dell'allarme diffuso nelle scorse settimane anche dalla Guardia di finanza, ammonisce sul mantenere alto il livello di guardia attraverso l'informazione e il tenersi lontano da scorciatoie. Questo perché una volta entrati in contatto, non se ne esce più. Al fine di evitare questo rischio, nel decalogo si invitano gli operatori del settore a non rimanere in silenzio, rivolgendosi alle autorità. Lo strumento è stato inviato alle imprese associate, in maniera da allertarle e, allo stesso tempo, indicare come accorgersi di essere in pericolo di infiltrazioni mafiose.

«La città di Venezia, è un bersaglio molto appetibile per l'infiltrazione criminale, essendo tra le città turistiche italiane, la prima in classifica per il calo drastico delle presenze turistiche e la conseguente crisi del tessuto commerciale, prevalentemente fondato, soprattutto nelle aree più centrali della città, sulla monocultura del turismo», afferma Cristina Giussani, presidente Confesercenti Venezia e Rovigo. Giussani prosegue illustrando il sistema ideato dalle mafie per inserirsi nell'economia locale: «L'obiettivo delle mafie è diversificare il business, passando dall'illecito al lecito, in un sistema di riciclaggio che coinvolge imprese di vario livello e così all'infezione sanitaria del virus si affiancherà l'infezione finanziaria mafiosa. Questo serio pericolo che le nostre imprese corrono, impone a noi e alla classe dirigente pubblica di mantenere sempre alta l'attenzione. La criminalità si radica attraverso il rapporto con l'economia sana e tende a distruggere la libera concorrenza».

La presidente individua poi i settori a più alto rischio: «In questo momento appare opportuno mantenere alta l'attenzione sui settori che più di altri hanno sofferto l'immobilità commerciale e che nel recente passato sono risultati nelle mire della Ndrangheta. I sodalizi puntano, così, ad infiltrarsi nell'economia legale sia attraverso la partecipazione in imprese sane, sia operando con ditte di riferimento, facenti capo a prestanome. Potrà anche verificarsi che altre aziende in difficoltà ricorreranno ai finanziamenti delle cosche, finendo, in ogni caso, per alterare il principio della libera concorrenza». Emiliano Biraku, coordinatore Confesercenti per il centro città, fa l'elenco di chi è sotto scacco: «Commercianti, ristoratori, attività commerciali, immobiliari, agenzie di viaggio, ma anche servizi alla persona, tante sono le imprese che soffrono la mancanza di liquidità, che espone molti commercianti all'usura, con un conseguente rischio di impossessamento delle attività economiche con finalità di riciclaggio e di impiego dei capitali illeciti». Biraku si rivolge ai microimprenditori: « L' appello che rivolgiamo alle imprese è di rivolgersi a noi, perché siamo in grado di essere intermediari con gli istituti di credito nella piena legalità».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA