Confesercenti: «Affitti troppo alti, vanno tagliati del 20%»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFESERCENTIROVIGO «Serve subito un piano comune di intervento per salvare i negozi del centro storico». Vittorio Ceccato, presidente di Confesercenti Rovigo, lancia la sua proposta per rilanciare il commercio in città.CANONI TROPPO ELEVATIPrimo passo, spiega Ceccato, è senza dubbio diminuire il costo degli affitti degli spazi commerciali. «I canoni di locazione dei negozi attualmente sono troppo alti conferma il numero uno di Confesercenti -, i proprietari degli immobili dovrebbero abbassarli di un 15/20% per cercare di venire incontro...