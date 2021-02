CONFERMATO

BELLUNO «L'ho saputo dalle parole di Draghi. Quando erano circolati i nomi dei possibili nuovi ministri non c'erano state indicazioni». Insomma per certi versi non se lo aspettava neanche lui che da ieri è a pieno titolo uno dei ministri più potenti del governo Draghi. Per il tipo di ministero: Rapporti con il Parlamento; per il ruolo nel Movimento: è uno dei pochi punti di riferimento dei Cinque stelle rimasti nel Governo; e anche per esperienza: è tra i pochi riconfermati.

IL RITRATTO

Federico D'Incà, 45 anni, risponde al cellulare pochi minuti dopo che Mario Draghi ha pronunciato il suo nome dal podio del Quirinale. È reduce dall'ultimo Consiglio dei ministri dell'epoca Conte e tra poche ore si appresta a giurare nuovamente davanti al Capo dello Stato. Poi toccherà alla fiducia nei due rami del Parlamento. Mere formalità per il governo di grosse koalition guidato dall'ex numero uno della Bce che potrà contare su una maggioranza molto ampia in entrambi i rami del Parlamento.

L'ATTESA

Per uno che non si nasconde dietro i formalismi, uno che la settimana della sua nomina a ministro arrivò al taglio del nastro della fiera di Longarone al volante della sua vecchia Volkswagen Golf, senza scorta né portaborse, e soprattutto per uno che è stato il primo ministro bellunese doc (come lui stesso si definì per distinguersi dai predecessori eletti in provincia o nati in provincia ma vissuti altrove) e che in un anno di Governo è diventato un punto di riferimento per il territorio, non sono stati giorni facili. In settimana le banche non hanno concesso il prestito ad Acc, la fabbrica (nelle mani del curatore fallimentare) di Borgo Valbelluna che ha in forno un imponente piano di rilancio ma a cui mancano i soldi per farlo. Il ministro, sottolineando di essere dimissionario, disse che avrebbe continuato a tenere d'occhio il dossier. Ora D'Incà, primo cognome pronunciato ieri sera da Mario Draghi, torna al suo posto con pieni poteri. E per la provincia di Belluno è un'occasione senza precedenti: D'Incà è senza portafoglio ma è in un ministero chiave, la cinghia di trasmissione del Governo.

«RICONOSCIUTO IL MIO LAVORO»

«Sono contento - spiega il ministro - viene riconosciuto il lavoro che ho fatto. Ringrazio il presidente Draghi, cercherò di aiutare il Paese e di gestire l'immediato. Sono soddisfatto e felice di poter continuare con il lavoro fatto in questi mesi, con la provincia di Belluno, continuando a portare risultati concreti per i veneti e la montagna». Grillino anomalo lo definirono gli esperti di politica romana quando, ben prima del suo partito, appoggiò coraggiosamente la candidatura veneta alle Olimpiadi di Cortina 2026. Questa volta la provincia di Belluno riesce però in un'impresa senza precedenti: mandare a Roma ben due ministri. «Conosco Daniele Franco, sono contento della sua nomina. Ha dimostrato grande competenza anche quanto svolgeva il ruolo di Ragioniere dello Stato. È la persona giusta per guidare quel ministero che conosce sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello amministrativo. Ha una visione completa».

LA QUESTIONE TERRITORIALE

C'è poi un altro dato che agli amanti delle curiosità della politica non sfugge. Sia Franco che D'Incà hanno origini a Trichiana, un paese che sulla carta geografica non esiste più (assieme a Lentiai e Mel fa parte di Borgo Valbelluna), ma che ora è nella stanza dei bottoni. «Un unicum che deriva forse da una particolarità di Trichiana - confida d'Incà - che è il paese del libro. Studiare, metterci impegno, puntare sulla conoscenza possono portare a grandi risultati nella vita, nel mondo della conoscenza e anche nel mondo della politica».

Andrea Zambenedetti

© riproduzione riservata

