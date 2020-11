LE MOSSE

UDINE Tra giallo, arancione e rosso, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, prosegue la partita a scacchi con il governo per rivedere il meccanismo automatico che porta al declassamento dei territori in funzione del rischio.

Oggi, su iniziativa del governatore del Friuli Venezia Giulia, sarà convocata una Conferenza delle Regioni straordinaria. «È un atto dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia e ringrazio il presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini, per la disponibilità a convocare la riunione straordinaria», ha detto. Anche il presidente del Veneto Zaia e quello della Liguria Toti hanno appoggiato la protesta di Fedriga. «In questi giorni - ha proseguito Fedriga - abbiamo assistito a una feroce presa di posizione contro il concetto di autonomia. Mi auguro - ha aggiunto - che scivolamenti verso nuovi concetti di centralismo si allontanino e si valorizzi la leale collaborazione tra Stato e istituzioni del territorio».

L'obiettivo delle Regioni che stanno manifestando le loro perplessità in queste ore è affidare la decisione sul cambio di colore dei territori non a un algoritmo, ma a un confronto tra i comitati tecnici (nazionali e locali) e la politica. «Possiamo trovare una via responsabile per agire insieme al Governo e superare le criticità che si creano con i passaggi automatici senza alcuna valutazione politica - ha spiegato - è necessaria in questo momento la responsabilizzazione della politica. La situazione è critica in Italia ed Europa - ha ribadito Fedriga - e le scelte da fare, se difficili, penso sia necessario portarle avanti. Ma questo non può essere delegato a un algoritmo, la politica deve essere in grado di fare sintesi e prendersi le sue responsabilità. Se è necessario per il Paese mettere in campo misure più dure, discutiamone. Penso che i governatori mai si siano tirati indietro dalle loro responsabilità».

«Il concetto di autonomia che ha il presidente Fedriga è molto singolare e la gestione del covid l'ha evidenziata in maniera chiara - è intervenuto il vice capogruppo in consiglio regionale del Partito Democraitco, Diego Moretti - in estate (quando il virus era debole) la rivendicava per fare quello che voleva, a metà ottobre (quando il virus ha ripreso forza e lo Stato ha previsto il meccanismo della suddivisione per fasce) chiedeva che fosse lo Stato ad attuare misure uguali per tutto il Paese e oggi dichiara che l'autonomia del Fvg è sotto attacco, mescolando impropriamente la storia dell'autonomia della Regione, l'università di Udine, e le vicende di queste settimane sulla gestione dell'emergenza covid. Una macedonia di posizioni differenti e incongruenti tra loro che portano sempre al solito finale: lo volontà di scontro frontale con il Governo».

«Positivo che sia stata convocata la Conferenza delle Regioni - concede Moretti - l'obiettivo primario è uscire dalla zona arancione e in prospettiva più ampia, sconfiggere il virus. L'auspicio è che si esca dalla dinamica di ricerca a tutti i costi di un colpevole, per alzare poi i toni dello scontro nei confronti del Governo. La conferenza non può trasformarsi in terreno di scontro, ma dev'essere uno degli strumenti per combattere il nemico che è il virus, non le altre istituzioni».

«L'analisi dei parametri e dei motivi che hanno portato il Friuli Venezia Giulia dal giallo all'arancione non può e non deve essere oggetto di una sterile polemica col Governo, ma deve servire a lavorare sulle criticità per migliorare la capacità di risposta del nostro sistema socio-sanitario e accelerare il ritorno alla normalità per famiglie, lavoratori e imprese». Questo l'appello che Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia lanciano alla Regione, anticipando i temi centrali dell'incontro di giovedì con l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Secondo i segretari generali Villiam Pezzetta (Cgil), Alberto Monticco (Cisl) e Giacinto Menis (Uil), sarebbe sbagliato leggere i numeri della situazione epidemiologica e sanitaria solo alla ricerca di elementi di contraddizione o in chiave autoassolutoria: «Ci sono indicatori argomentano i segretari che evidenziano criticità che non possono essere sottovalutate e che richiedono un'analisi obiettiva e non condizionata da letture politiche e strumentali, tanto più di fronte all'evidenza che i passaggi dal giallo all'arancione hanno interessato regioni guidate da giunte di entrambi gli schieramenti». I sindacati puntano il dito sul livello degli organici, ridisceso sui livelli di inizio anno. Da qui l'appello a investire in assunzioni stabili, «che riguardino non solo il personale ospedaliero, ma anche i servizi territoriali, l'assistenza domiciliare, la prevenzione e la filiera dei controlli che rischia di rivelarsi il vero anello debole del sistema, sia in termini di ridotta capacità di tracciatura sia per gli effetti pratici sulle persone, costrette ad attese lunghe e gravose tra prescrizione ed esito del tampone».

