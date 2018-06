Confedilizia, gli iscritti pronti a dare battaglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAVENEZIA Bilancio positivo per Confedilizia che ieri ha tenuto la 72^ assemblea ordinaria dei soci nella Scoletta dei Calegheri, coordinata dal segretario generale Luca Segalin. Continua a crescere significatamene il numero degli iscritti, lo scorso anno del 20 per cento; l'associazione ha indirizzato le proprie energie sulla formazione, organizzando convegni e corsi per amministratori condominiali, partecipando alle attività promosse dalla sede romana. Sono stati inoltre consolidati i rapporti con le associazioni che operano nel...