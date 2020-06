L'APPUNTAMENTO

BELLUNO La terza edizione dell'indagine, intitolata «Le svolte necessarie per restare punti di riferimento», sarà illustrata con un appuntamento in rete dalle 10.30 alle 12.00. Ad organizzarlo Confcooperative Belluno Treviso con un webinar. Dopo l'apertura dei lavori da parte di Valerio Cescon, presidente di Confcooperative Belluno e Treviso, e Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, si entrerà nel vivo dell'analisi dei trend e dei dati del settore agroalimentare trevigiano e bellunese con Filippo Conte, direttore di Confcooperative Belluno e Treviso, e Gaia Pasqualetto, commercialista dell'area societaria - fiscale di Confcooperative Belluno e Treviso. Interverranno quindi Giorgio Mercuri, presidente nazionale di Confcooperative Fedagri, Claudio Venturin, presidente della Cantina Sociale di Vazzola e del coordinamento di settore vitivinicolo di Fedagri, e Lorenzo Brugnera, presidente della Latteria Soligo. «La ricerca - anticipano da Confcooperative - mette in luce come nel 2018, anno di riferimento dello studio, il settore agricolo cooperativo bellunese e trevigiano abbia registrato un valore della produzione che si attesta a 951,7 milioni, in crescita dello 0,7% rispetto al 2017, e di oltre il 50% sul 2014, coinvolgendo oltre 11 mila soci conferitori e dimostrando di essere un comparto di assoluto rilievo nel panorama economico regionale».

Alla luce dei dati, l'analisi suggerisce, in questo periodo particolare, l'opportunità di individuare nuove strategie che consentano alle cooperative di diventare ancora di più punti di riferimento per il sistema agricolo, e in generale economico, locale e al tempo stesso player determinanti all'interno delle rispettive filiere, che assumono ormai rilevanza internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA