VENEZIA Sembra non finire mai la diatriba che vede il Governo da un lato e gli esercenti dall'altro. Ad essere sulla graticola è la questione dei ristori, contro cui il presidente di Confcommercio metropolitana veneziana Massimo Zanon si scaglia con determinazione: «Anche oggi, da Roma, attraverso autorevoli esponenti di Governo, è stato annunciato che tutti i ristori previsti dal decreto Natale sono arrivati sui conti correnti dei titolari di attività interessate da restrizioni. Ma a Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, che sta ricevendo numerose segnalazione da parte degli imprenditori, questo non risulta». Una questione determinante per chi si trova con il fiato sul collo e la spada di Damocle di una possibile chiusura dell'attività: «Dal Governo continua il rappresentante degli imprenditori continuano a dirci che i ristori sono stati erogati. Noi, purtroppo, dobbiamo constatare che non ci corrisponde e che ogni giorno che passa, più imprese rischiano la sopravvivenza; inoltre non vorremmo che a qualcuno saltassero i nervi. Non solo non sono arrivati i ristori previsti dal decreto Natale, ma non in pochi attendono ancora quelli di novembre». Una situazione che si appesantirebbe ancor di più qualora le informazioni trapelate suo nuovo Dcpm che prenderà vigore il 16 gennaio dovessero esser fondate: «La possibile introduzione della zona rossa e del divieto per i pubblici esercizi di fare asporto dopo le 18, rischia di peggiorare ulteriormente una situazione già pesante».

Per questo, Zanon auspica chiarezza e risposte per un territorio sempre più in sofferenza: «Noi ribadiamo ancora una volta che le parole d'ordine devono essere: immediatezza e adeguatezza. Se i ristori non hanno queste caratteristiche, per molte attività la chiusura sarà ineludibile. Chi è al governo, prima di lanciarsi in proclami, verifichi bene qual è la situazione e si attivi per fare in modo di poter dire al più presto, stavolta sì a buona ragione, che i ristori sono stati erogati».

