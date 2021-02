Fatturato abbattuto del 40%, centinaia di lavoratori stagionali non assunti per un calo del 30% con danni economici e sociali per molte famiglie che vivevano di questa occupazione. E' la sintesi della nuova analisi del Centro Studi di Confcommercio riferita alla distribuzione all'ingrosso, un settore che nella Città Metropolitana rappresenta 5267 le attività, delle quali 745 operanti nel settore alimentare, 76 si occupano di distribuzione di bevande e 169 di altri prodotti alimentari. A pesare c'è la chiusura delle attività per diversi mesi, mentre la parentesi estiva ha solo limitato le conseguenze negative. «È un settore completamente dimenticato dal governo commenta amaro Alberto Teso, delegato Confcommercio Jesolo e componente della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo lasciato solo ad affrontare una emergenza imprenditoriale ed economica senza precedenti: le molte aziende della distribuzione rappresentano un anello indispensabile della filiera che, dal produttore, porta a negozi, bar e ristoranti tutte le merci di cui quotidianamente abbiamo tutti bisogno». Una realtà, quella della distribuzione all'ingrosso, che Teso conosce molto bene, essendo lui stesso socio di una importante azienda di distribuzione alimentare che opera nel litorale. «Siamo stati ignorati da tutti i decreti ristori ribadisce - esclusi praticamente da qualsiasi forma di indennizzo. Non possiamo assolutamente permetterci una sorta di guerra suicida tra poveri, ma è evidente che se il governo si dimentica di alcune categorie produttive siamo di fronte ad una disparità di trattamento del tutto ingiustificata e foriera di danni irreparabili». Ad essere sollecitata è un'azione di sostegno governativa. «E' necessario conclude Teso - che chi decide come distribuire ristori ed aiuti comprenda che, a monte di ogni pubblico esercizio, c'è una catena distributiva che non può essere ignorata». G.Bab.

