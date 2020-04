APPELLI ALLA REGIONE

UDINE Confcommercio Udine scrive ai sindaci e alla Regione per chiedere la cancellazione della tassa sui rifiuti e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per tutto il 2020, poiché le imprese non lavorano; Confcooperative Fvg chiede alla Regione che gli operatori dei pullman turistici, fermi dal 24 febbraio, siano utilizzati per il trasporto pubblico e scolastico; i Consigli sindacali interregionali Fvg-Slovenia e Italo-Croato mettono in evidenza i problemi che stanno ricadendo sui lavoratori transfrontalieri a seguito dell'emergenza Coronavirus. Sono questi alcuni degli ulteriori fronti problematici che la pandemia da Covid-19 sta mettendo in evidenza con il passare dei giorni.

La richiesta di cancellazione della Tari e della Tosap, ha scritto il presidente di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo nella missiva inviata ai sindaci, non sarebbe «una gentile concessione, ma un dovuto riconoscimento dell'impossibilità oggettiva a rendere il servizio». Con la prospettiva di un fermo che potrebbe protrarsi ancora a lungo, «la nostra proposta è nell'ottica di concedere alle nostre aziende un po' di respiro ha aggiunto Da Pozzo considerando l'inevitabile e oggettivo crollo dei ricavi». Un crollo delle entrate che interessa anche gli operatori dei pullman turistici, che proprio in questi mesi hanno dovuto rinunciare a tutti gli introiti derivanti dalle gite scolastiche e dai viaggi di primavera.

Per la ripartenza, «si utilizzino i nostri servizi a completamento del trasporto scolastico e del trasporto pubblico locale» è l'appello alla Regione di Luigi Donatore, coordinatore del settore di Confcooperative Fvg. «È chiaro, infatti, che in vista della Fase 2 dovranno essere adottati standard che evitino l'affollamento sui mezzi motiva e sarebbe assurdo costringere i gestori di questi servizi ad acquistare mezzi e ad assumere personale aggiuntivo, quando gli attori del comparto privato devono mettere il personale in cassa integrazione».

Cresce poi il pressing sulle istituzioni per un ritorno alla libera circolazione delle persone e dei lavoratori. Ieri l'appello è arrivato dal Consiglio sindacale interregionale Fvg-Slovenia, che ha cercato di far arrivare la propria voce ai rispettivi Governi per «il pieno riconoscimento della legittimità di spostarsi da un paese all'altro, l'accesso agli interventi straordinari messi in campo nel Paese dove si lavora, a parità di condizione con cittadini e residenti, come previsto dai regolamenti comunitari». Nelle stesse ore il Consiglio sindacale interregionale Italo-Croato Alto Adriatico, l'associazione che riunisce i livelli regionali di Cgil, Cisl e Uil Fvg e del Veneto e gli uffici della Confederazione sindacale delle contee croate Istriana e Litoraneo-Montana, ha espresso la propria preoccupazione per «la decisione dello Stato croato di imporre ai lavoratori frontalieri impiegati in territorio italiano e lì residenti l'isolamento auto-imposto per 14 giorni presso la propria abitazione, una volta rientrati in Croazia».

Fino a lunedì 27 aprile si potranno richiedere le misure a sostegno dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo, concepite dall'Amministrazione regionale per questa fase di estrema difficoltà legata all'emergenza epidemiologica.

Lo rende noto l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, ricordando che si tratta di interventi con i quali rafforzare l'intensità contributiva prevista a livello nazionale in questo ambito.

La Regione erogherà un contributo diretto, pari al 20 per cento del canone di locazione del mese di marzo in un'unica soluzione, fino al limite massimo di mille euro. La misura riguarda gli immobili afferenti alle categorie A10, C1, C2 e C3, cioè negozi e botteghe artigiane, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, uffici e studi privati. Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 12 di lunedì 27 aprile, per i settori di rispettiva competenza, al Centro di assistenza tecnica per le imprese artigiane (Cata) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (Catt Fvg).

