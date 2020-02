CONFCOMMERCIO

BELLUNO Presentando gli esiti del Bando per garantire i servizi essenziali nelle aree marginali Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno, ha iniziato il suo intervento parlando del concetto di essere attrattivi in tutto il territorio provinciale, facendo capire che il turismo deve essere la chiave di tutto. Ma serve competenza, professionalità e rifarsi un'immagine. «Il nostro punto dolente è la mancanza di attrattività. Il tutto si ripercuote sul turismo. E questo è molto grave, visti gli importanti appuntamenti che ci attendono, dai Mondiali alle Olimpiadi - afferma Doglioni -. Il commercio fa fatica ad andare avanti. Il mondo è cambiato, ma anche perché non sono stati mandati dei messaggi chiari: non si capisce ancora che, quando si compra on line, il risparmio è solo a breve termine, in quanto ci si ritroverà a pagare le tasse negli anni a venire. E non ci si rende conto che, quando chiude un negozio, a risentirne è l'intero tessuto sociale. Dobbiamo lavorare sulla consapevolezza». Il presidente ha anche anticipato che, assieme alla Provincia, il suo ente sta lavorando a iniziative che rafforzino l'immagine del territorio. «La spesa da noi, il centro risplende, il paese vive e tu ci guadagni, questo lo slogan che abbiamo scelto», ha affermato Doglioni. (fe.fa)

