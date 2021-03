ECONOMIA

JESOLO «Lavoratori stagionali, risorsa imprescindibile per il turismo». Confcommercio interviene dopo la protesta dei cosiddetti invisibili, i lavoratori che, per la loro posizione contrattuale, sono rimasti da più di un anno senza aiuti dallo stato e che hanno deciso di fare sentire la loro voce. «Per noi imprenditori spiega Alberto Teso, delegato di Confcommercio - loro non sono affatto invisibili, perché i lavoratori specializzati del settore costituiscono un elemento essenziale dell'offerta turistica. I nostri locali, i nostri alberghi, i negozi e ogni attività commerciale non esisterebbero neppure se non fossero sostenuti da chi ci lavora dentro, a fianco dall'imprenditore, che non vede nel dipendente solo un fornitore di forza lavoro, ma un collaboratore cui affidarsi e col quale stringere rapporti durevoli di fiducia reciproca, che vanno ben al di là del mero legame lavoratore-datore di lavoro». Da ciò la scelta di sostenere, a livello regionale e nazionale, le richieste dei lavoratori. «Il nostro sostegno come associazione di categoria aggiunge Angelo Faloppa, presidente mandamentale di Confcommercio - a tutti gli operatori del settore, siano imprenditori o lavoratori subordinati è, pertanto, assoluto e indiscutibile, proprio perché non può esistere impresa senza quella componente essenziale rappresentata dalle risorse umane che, unitamente all'iniziativa personale dell'imprenditore, costituisce l'offerta aziendale complessiva. È per questo motivo che riteniamo indispensabile salvaguardare questo patrimonio di conoscenze, capacità e competenze specifiche che sono rappresentate dai lavoratori del settore turistico, riconoscendo i giusti indennizzi a tutti i lavoratori del comparto turismo. L'economia del nostro paese si salva solo se ci salviamo tutti assieme». E di fronte alle istanze dei lavoratori, esclusi da bonus e ristori solo per questioni burocratiche legate alla classificazione dei loro contratti, Confcommercio ha deciso di sostenere le richieste. «Come associazione di categoria conclude Teso, che è anche componente di giunta della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo ci stiamo impegnando ad ogni livello, locale, regionale e nazionale, per perorare la causa dei lavoratori. La speranza è di potere riaprire quanto prima le attività, naturalmente in piena sicurezza per tutti. Magari prevedendo la possibilità di vaccinare tutti coloro che lavorano nelle varie aziende. Da parte nostra, siamo disposti a mettere a disposizione la sala corsi della sede di via Aquileia, a Jesolo, per la vaccinazione, oltre al nostro medico del lavoro».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

