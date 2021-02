CONFARTIGIANATO

VENEZIA «Riappropriamoci della secolare tradizione del Carnevale». È l'appello che lancia la Confartigianato per celebrare una festa di cui i veneziani sono stati privati via via negli anni, a beneficio dei turisti. E la pandemia può essere l'occasione per ritrovare quello spirito sopito.

Confartigianato San Lio, scettica sulle possibilità fino a qualche giorno fa, ha deciso di avviare l'iniziativa Sì alla maschera con la mascherina per riaccendere l'orgoglio dei veneziani per una festa che affonda le proprie radici nella storia della Serenissima, oltre settecento anni fa.

«Per mangiare nel piatto del diavolo ci vuole una forchetta molto lunga, e con la pandemia non bisogna scherzare commenta il direttore della Confartigianato San Lio Gianni De Checchi - La forchetta lunga deve essere il distanziamento e il rispetto delle prescrizioni sanitarie, ma fatto questo nulla può impedire ai veneziani di rianimare il carnevale diventando protagonisti della tradizione. E in questo percorso di riconquista ci abbiamo messo lo zampino grazie alla disponibilità dei nostri artigiani maschereri, che in questi giorni offriranno a prezzi ultra pop preziose maschere, mantelli e tricorni fatti artigianalmente, insomma non pasticciata paccottiglia cinese».

De Checchi si rivolge ai veneziani perchè tornino ad essere protagonisti, mascherandosi in questi giorni anche per svolgere le incombenze quotidiane, come andare al lavoro o fare la spesa.

E così i mascareri tornano a sperare.

«Dai riscontri che ho sui miei social direi bene commenta Marilisa Dal Cason Ho ricevuto anche contatti da fuori regione per capire come si articola questa iniziativa delle maschere e sicuramente qualche vendita in più rispetto quanto si pensava ci sarà». «La reazione positiva dei veneziani si comincia a sentire spiega Sergio Boldrin da un Carnevale dato per spacciato ad un qualcosa di suggestivo e tutto nostro è qualcosa di un attimo, una esperienza che i veneziani avranno la possibilità di riscoprire, anche perché per il prossimo anno spero che la situazione sanitaria migliori un po'». «C'è interesse e c'è attenzione - conclude Giulia Russolo e ora la partita possiamo giocarla e vincerla solo tra noi veneziani. La sfida è interessante, giochiamocela con una bella maschera di carnevale veneziana ed artigianale».

