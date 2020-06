LA REAZIONE

BELLUNO Soddisfazione ma anche una strettissima vigilanza sul rispetto delle tempistiche. Confartigianato plaude agli investimenti promessi dal governo per la gara a cinque cerchi, ma non si tratta di un attestato di stima in bianco perché questa provincia troppo a lungo ha sofferto un ritardo sul fronte delle infrastrutture. «Siamo soddisfatti dell'annuncio delle grandi opere infrastrutturali per le Olimpiadi 2026 e delle risorse connesse. Adesso dovremo fare in modo che quelle opere vengano realizzate in tempi certi e che la costruzione contribuisca al rilancio dell'economia locale, con la partecipazione delle imprese bellunesi». Ad affermarlo la presidente di Confartigianato Belluno, all'indomani della notizia che per Milano-Cortina 2026 saranno realizzate alcune infrastrutture di servizio al territorio, con l'attività diretta di una società pubblica partecipata da Ministeri, Regioni e Province Autonome.

«OCCASIONE UNICA»

«I grandi eventi - sostiene la presidente Claudia Scarzanella - rappresentano l'unica occasione per superare il divario infrastrutturale e digitale della nostra provincia. Siamo convinti che la crescita economica di un territorio passa anche attraverso la realizzazione di queste opere che possono fungere da base di partenza per il rilancio di turismo ed economia. L'accorciare i tempi per il raggiungimento delle mete turistiche significa aumento delle presenze sul territorio, ma anche crescita dei servizi e delle opportunità per i residenti. Per tale importanza, auspichiamo che ci sia uno snellimento della burocrazia per la realizzazione di queste opere. Il fatto che sarà creata una società pubblica, chiamata a occuparsi proprio di progettazione, appalti, iter burocratici e via dicendo, può essere garanzia di rapidità. Ce lo auguriamo da imprenditori e anche da cittadini bellunesi, per non vedere le stesse lungaggini che abbiamo visto sul Piano Anas 2021».

TIMORI

A preoccupare le categorie sono i punti in comune tra il piano dei Mondiali e quello dei Giochi. Anche per la gara a Cinque cerchi sono previsti due grandi progetti sulla Statale 51 di Alemagna (le varianti di Longarone e Cortina); il collegamento tra l'uscita della A27 e la Regionale 203 Agordina; e il potenziamento della rete ferroviaria. «Le varianti saranno prioritarie - commenta Daniele De Bona, presidente della categoria Trasporti di Confartigianato Belluno -. Anche il collegamento con la 203 Agordina è importante, perché permette di liberare dal traffico pesante la viabilità interna del capoluogo e di parte della Valbelluna. Le cifre che leggiamo oggi, 325 milioni, sono importanti, anche se sicuramente non sufficienti a realizzare tutto quello che è stato previsto. Sarà fondamentale salvaguardare la capacità delle imprese locali di lavorare nei cantieri di queste grandi opere, in modo che i lavori non vengano fagocitati tutti da ditte che arrivano da fuori, o peggio, vengano imposti subappalti con ribassi che non consentono di lavorare in sicurezza, se non per perderci».

