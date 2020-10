VENEZIA (t.borz.) Per gli artigiani da circa una anni la città galleggia economicamente in un inverno che non fornisce tregua. Dall'aqua granda in poi le realtà economiche sono in ginocchio e alla ricerca di uno sbocco che non faccia finire sul lastrico le famiglie. Confartigianato da tempo lamenta una serie di problemi e si appella al Comune affinché si possa trovare una soluzione che consenta ai piccoli imprenditori di non dover chiudere la propria saracinesca.

Il segretario dell'associazione di categoria Gianni De Checchi ieri ha incontrato il neoassessore al commercio Sebastiano Costalonga. L'incontro è stato voluto per portare nuovamente alla luce le difficoltà in cui versa il tessuto economico cittadino. Dal turismo al caro-affitti, dalla cantieristica al vetro di Murano, sono tante le carte messe sul tavolo da parte di Confartigianato. «Lo scopo è creare le fondamenta per una nuova sinergia tra politica e parti vive della città storica, per costruire la rinascita della città - afferma il segretario De Checchi - Le priorità e le criticità sono note da tempo, ne abbiamo parlato e discusso con il nuovo assessore e gli abbiamo rinnovato l'appello a fare squadra e a lavorare assieme per il bene di Venezia e dei veneziani». Sul tema è intervenuto anche il presidente di Confartigianato Andrea Bertoldini. «È stato un incontro positivo che fa ben sperare durante il quale c'è stata la giusta attenzione e noi siamo pronti per iniziare questo nuovo percorso dando tutti i contributi possibili». Non è mancata la risposta del neoassessore, che ha ribadito la sua vicinanza a Venezia: «L'artigianato e Venezia sono un binomio antichissimo. Abbiamo una storia da valorizzare e contestualizzare all'interno di un nuovo mondo che si sta aprendo a noi. L'artigianato 4.0 è già realtà e l'impegno che porto è quello di aiutare i nostri artigiani a trasformarsi per cogliere le nuove opportunità che la tecnologia ci offre, ma senza perdere identità e origini. Sono qui per ascoltare e recepire le istanze, perché il Comune è e sarà sempre più vicino alle nostre famiglie».

