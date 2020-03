CONFARTIGIANATO

BELLUNO «Apprezziamo la tempestività del Governo con cui ha provveduto a emanare il decreto Cura Italia. Sono condivisibili le scelte fatte in ordine alla sospensione dei termini dei pagamenti, alla moratoria dei mutui, al sostegno per l'accesso agevolato al credito, all'estensione degli ammortizzatori sociali alla piccola impresa per assicurare il lavoro a tutti», esordisce così la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella nel primo commento dopo l'uscita del decreto. Aggiunge però: «Avremmo, invece, auspicato l'indennizzo riservato a noi imprenditori di importo pari al reddito di cittadinanza».

«Vogliamo leggere, comunque, queste misure - prosegue la Scarzanella - come segnale di attenzione del Governo verso il sistema Paese; misure assunte per far fronte all'urgenza di molte aziende che hanno dovuto sospendere le attività, sopportare costi imprevisti, rinunciare a ordinativi e produzioni».

MISURE DA AGGIORNARE

«Sappiamo anche - dichiara il direttore, Michele Basso - che i 25 miliardi di euro stanziati, praticamente quasi l'equivalente della cifra che fino a qualche mese serviva per trovare copertura per la sterilizzazione dell'Iva, non basteranno a coprire tutte le necessità. Siamo però fiduciosi nella dichiarazione del Governo di disponibilità ad aggiornare ad aprile, con un successivo decreto, ulteriori misure che si renderanno necessarie».

«In questi giorni Confartigianato attraverso il suo sistema - precisa la presidente Scarzanella - è a stretto contatto con la Regione e il Governo per trasmettere le nostre esigenze e far sentire l'importanza di sostenere gli artigiani in questo difficile momento. Il mondo della piccola impresa e dell'artigianato - continua Scarzanella - è una filiera fortemente frammentata di aziende in stretta relazione per lavorazioni in subfornitura, per produzioni di nicchia, per servizi alle imprese, a cominciare dall'autotrasporto, che anche in questa situazione sta mostrando la sua centralità per la sopravvivenza del Paese».

«Nel frattempo - prosegue il direttore Basso - i nostri uffici continuano a rimanere a disposizione degli associati per fornire, principalmente per via telefonica, informazioni e consulenze. Molto intensa è anche l'attività sindacale erogata alle aziende per far sottoscrivere alle nostre aziende gli accordi sindacali che garantiscono alle imprese di usufruire delle misure di sostegno salariale previsti dai decreti per l'emergenza Covid 19».

PICCOLA INDUSTRIA

Anche per l'Appia Cna il decreto Cura Italia è solo un primo passo. I 25 miliardi, seppure importanti, non saranno sufficienti a proteggere lavoro autonomo e piccole imprese con interventi adeguati alla drammatica gravità della situazione.

Gli interventi a favore delle imprese spaziano dalla sospensione dei versamenti, al sostegno al credito, agli ammortizzatori sociali vanno indirizzati con maggiore incisività a favore del lavoro autonomo, delle attività di minore dimensione e delle filiere (turismo, trasporti, ristorazione, cinema e cultura) che più di altre stanno già subendo i colpi di questo blocco totale.

INIEZIONI PIÙ ROBUSTE

«Non possiamo che considerare, quindi, il decreto - afferma una nota Appia Cna - come l'inizio di misure più durature e robuste che diano maggiore liquidità alle imprese a partire dalla riduzione dei carichi fiscali e contributivi innalzando la soglia dei 2 milioni di ricavi per la sospensione dei pagamenti. Le risorse messe in campo sinora, per quanto importanti, appaiono sproporzionate rispetto all'enormità dei danni che stiamo sopportando e che sono destinati a moltiplicarsi se l'emergenza dovesse protrarsi per mesi. L'Europa più che mai ora deve fare la propria parte».

