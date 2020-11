L'ALLARME

VENEZIA In provincia di Venezia solo un'azienda artigiana su cinque riceverà l'annunciato ristoro dal Governo. Facendo due semplici conti, Confartigianato Metropolitana di Venezia ha infatti stimato che la maggior parte delle aziende coinvolte nella filiera della ristorazione, quelle più penalizzate dalle misure restrittive contenute nel Dpcm del 28 ottobre, non riceveranno alcun sostegno economico per le limitazioni all'attività appena imposte. Un dato ottenuto sulla base dell'analisi dei codici delle attività economiche adottati dall'Istat per classificare le attività produttive (Ateco), dai quali emerge come su un numero totale di 3.300 imprese attive nell'intero territorio della Città Metropolitana di Venezia quelle che potranno ricevere il ristoro saranno solo 559. A rimanere escluse dalla misura di sostegno prevista dal Governo saranno infatti oltre 2.700 aziende della filiera della ristorazione.

«Una situazione paradossale che va superata e risolta con il prossimo decreto ristori annunciato dal vice-ministro dell'economia Antonio Misiani - sottolinea Sirio Martin, presidente di Confartigianato Metropolitana di Venezia adottate per sostenere le attività interessate dai prossimi provvedimenti restrittivi. La questione è semplice spiega Martin perché oggi le attività lavorano all'interno di una filiera ed ogni azienda produce per quella successiva , perciò se si blocca una sola attività a fine filiera ad andare in crisi è l'intero settore collegato. Se, ad esempio, si fermano i ristoranti, vanno in crisi tutti i panificatori che forniscono il pane fresco alle attività di ristorazione».

Dalla Confartigianato Metropolitana arriva anche la richiesta al Governo ed agli enti locali di utilizzare gli operatori turistici che non stanno lavorando per far fronte gli effetti negativi che la pandemia da Covid ha avuto sul trasporto pubblico locale. «Da mesi i nostri addetti dispongono di flotte ferme di pullman moderni ricorda Martin e pur avendo dato la propria disponibilità a supportare il trasporto pubblico non hanno ricevuto alcuna risposta». In vista dei provvedimenti da adottare per limitare la diffusione del virus, Confartigianato Venezia chiede a Regione e Comuni un maggior coinvolgimento nelle scelte riguardanti eventuali nuove misure restrittive. «Con i Dpcm si è delegato alle Regioni e ai Comuni la possibilità di inasprire le normative di tipo emergenziale sanitario - osserva Martin e nell'ipotesi che si dovesse ricorrere ad un'altra inevitabile stretta è opportuno, anzi indispensabile, che siano consultate direttamente le categorie».

E non solo ristori a tutte le filiere produttive costrette a limitare, quando non a chiudere completamente le attività , ma anche un rimborso per i mancati incassi e per le spese correnti è quanto chiede la CGIA di Mestre, ricordando che in base a quanto previsto nel Decreto Agosto l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto erogare non meno di 1.000 euro di contributi a fondo perduto agli esercizi commerciali e ai servizi di trasporto locale, quali taxi ed autonoleggiatori, presenti nelle città d'arte che, come è avvenuto a Venezia, hanno subito il crollo delle presenze turistiche straniere. «A fronte della chiusura delle attività economiche queste aziende devono essere aiutate così come è stato fatto durante la prima fase della Pandemia da Covid spiega Roberto Bottan, presidente della CGIA di Mestre - ma la situazione odierna è ben diversa da quella vissuta nella primavera scorsa. Se allora tutte le imprese erano state costrette alla chiusura ed erano rimaste aperte solo quelle essenziali, oggi tutte le attività sono aperte mentre sono state oggetto di restrizioni solo alcuni settori per i quali non sono sufficienti dei semplici ristori ma servono fondi per compensare le spese correnti».

