CONEGLIANO Che Conegliano faccia rima con prosecco non è una notizia. La novità è che ora, agli occhi dell'Italia e dell'Europa, la seconda città della Marca è sinonimo anche di pallavolo. I quattro titoli nazionali vinti in soli sei anni di storia dall'Imoco Volley hanno contribuito a diffondere il nome della città del Cima ben oltre i confini della provincia e del triveneto non solo per il suo patrimonio storico-artistico e naturale ma anche per meriti sportivi. Essendo stabilmente ai vertici del movimento pallavolistico italiano dal...