Condulmer, il giovane Papa in fuga con la barca

Non ancora cinquantenne era già diventato papa col nome di Eugenio IV, in un periodo difficilissimo per la chiesa cattolica, compressa tra scismi interni (e con la chiesa d'Oriente), battaglie conciliari e la cattività avignonese che si combatteva a colpi di papi e antipapi. D'altronde, Gabriele Condulmer era stato nominato cardinale dallo zio papa Gregorio XII a soli venticinque anni.Nato a Venezia l'11 gennaio 1383 da Angelo Condulmer e Bariola Correr, appartenenti a due facoltosissime famiglie dell'aristocrazia della Serenissima, Gabriele...