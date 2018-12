Condono per le cartelle con le aliquote ridotte fino al 10% del debito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Il Saldo e stralcio delle cartelle Equitalia, bloccato alla Camera per mancanza di coperture dopo i rilievi della Ragioneria dello Stato, è pronto per essere riproposto al Senato. Va bene il principio del saldo e stralcio: c'è un accordo e l'obiettivo è aiutare chi rimasto vittima in problemi con il fisco ha annunciato due giorni fa al termine di un vertice a Palazzo Chigi, il vicepremier, Luigi Di Maio. Più nel dettaglio, il collega Matteo Salvini aveva spiegato che «è già in corso la rottamazione che toglie sanzioni e...