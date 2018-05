«Condizioni lavorative degradanti non partecipiamo alla celebrazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIABELLUNO «Le sigle sindacali Cisl Fns, Cgil Fp, Uspp, Sappe, Osapp, Fsa Cnpp, rappresentative presso la Casa Circondariale di Belluno, come segno di protesta non sono partecipi alle celebrazioni per l'annuale Festa del Corpo di polizia». È questo il comunicato stampa diffuso ieri mattina, proprio in contemporanea con la festa, dai sindacati di polizia penitenziaria che denunciano come si trovano spesso a lavorare gli agenti a Baldenich. «Le condizioni lavorative dei poliziotti - scrivono i sindacati - risultano degradanti in...