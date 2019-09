Condizioni invivibili sotto un certo budget

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mi chiamo Leonardo, sono uno studente di Ca' Foscari, e come quasi ogni anno si presenta il momento di cercare una sistemazione per l'anno accademico a venire.Per una grande negligenza dei nostri padroni di casa, io e i miei coinquilini siamo rimasti recentemente senza la casa in cui viviamo da tempo, a Cannaregio, tutto questo a fine agosto.Ci siamo messi subito all'opera per cercare altri appartamenti e posti letto liberi e nella ricerca ovviamente si visionano e scartano un enorme numero di posti per lo squallore e i bassissimi standard di...