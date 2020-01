CONDIZIONI CRITICHE

MESTRE Lotta tra la vita e la morte dopo essersi ammalato di influenza. È da dieci giorni ricoverato in Rianimazione all'ospedale dell'Angelo, attaccato a una macchina, un quarantenne che durante le festività ha contratto il virus della malattia di questa stagione. Dopo che si erano presentati i sintomi tipici, la febbre alta su tutti, la situazione poco per volta è degenerata finché l'uomo, un lavoratore italiano in trasferta che da qualche anno risiede a Mestre, è stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso. Qui i sanitari hanno accertato un grave problema respiratorio e le sue condizioni sono ora critiche, tanto da essere sottoposto in Terapia intensiva alla Ecmo, la tecnica che supporta le funzioni vitali dei polmoni e del cuore mediante circolazione extracorporea. Le prossime ore potranno dare ulteriori indicazioni sull'evoluzione del quadro clinico. «È un paziente giovane, senza problemi di salute, che non era vaccinato spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Luca Sbrogiò Di per sé l'influenza è una malattia non grave, ma non per questo va presa sotto gamba. Purtroppo ci sono casi, come questo, dove le complicazioni sono particolarmente serie».

I dati ufficiali a livello nazionale dicono che in meno di un caso (0,7) ogni centomila abitanti l'influenza può essere letale: calcolato sui 650 mila cittadini assisti dall'azienda sanitaria Serenissima, corrisponde a 4-5 casi, ai quali se ne somma un'altra potenziale ventina classificati come gravissimi. «Tutto ciò conferma l'opportunità e l'importanza di vaccinarsi, anche quando non si è anziani e si è assolutamente sani», sottolineano dall'Ulss 3che ha avviato la campagna vaccinale contro l'influenza ai primi di novembre e l'ha conclusa a fine dicembre: a oggi, fatti i conti con i dati caricati via via sul cervellone informatico (dunque suscettibili di ulteriori aggiornamenti), risultano vaccinate 95 mila persone, di cui 78 mila hanno più di 65, pari a uno su due di chi rientra in quest'ultima fascia d'età. Un ottimo risultato che fa intravvedere come ormai alla portata il raggiungimento dell'obbiettivo del 60% che l'azienda sanitaria si è data di coprire la popolazione anziana, pari a 93.572 assistiti su un totale di 155.954. La campagna quest'anno è stata massiccia, come ha ricordato ieri il dg dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben: 118 mila le dosi acquistate, 100.353 quelle distribuite dai medici di medicina generale, con 3 mila richieste aggiuntive, altre 3.587 effettuate presso il Servizio di Igiene e Sanità pubblica.

Ce ne sono, dunque, ancora disponibili altre 14 mila. «Sono questi gli ultimi giorni utili per vaccinarsi afferma Dal Ben Il vaccino ha bisogno di 15 giorni per diventare efficace e il picco epidemico è previsto per la fine di questo mese, primi di febbraio. L'anno scorso (2018/19) i vaccini somministrati erano stati 106.748, di cui 90.290 per gli over 65 il 58,5% contro il 55,6% del Veneto e 16.458 per i soggetti fragili, categorie che fanno la profilassi gratuitamente. Il vaccino è quadrivalente per i bambini dai 6 mesi ai 9 anni e, con un altro tipo, per le persone fino ai 74 anni, mentre per gli over 75 è trivalente adiuvato. Stando all'ultimo rapporto della Regione, sulla base delle rilevazioni condotte dalla rete Influnet con i medici sentinella (105 in tutto il Veneto), l'incidenza nella nostra regione è al momento di 2,75 malati ogni mille abitanti, inferiore a quella nazionale di 4,74. Vuol dire che la scorsa settimana in tutto il veneziano si sono messe a letto con l'influenza all'incirca 1.800 persone.

