VENEZIA C'è chi apre come fosse un giorno qualunque e chi trasforma la manifestazione nazionale in un evento formativo sulle libertà sfruttando quella tecnologia della distanza che è una delle eredità del lockdown. A ieri sera erano 5 i ristoratori che nell'area metropolitana di Venezia avevano annunciato via social di aderire alla protesta e quindi di alzare le serrande dei propri locali dalle 17.30 alle 21.45, secondo le regole ferree imposte dal tam tam dell'#IoApro. Eccoli. A Venezia il Bacaro Quebrado, in calle Larga dei Bari, che assieme al Bacaretto Bistrot Il Siciliano di Santa Croce aprirà le porte ai clienti per un aperitivo con cena e dibattito. All'incontro nei due locali - che saranno collegati tra loro via Zoom - parteciperanno avvocati e ospiti per parlare di diritti legali e costituzionali. A Mestre serranda alzata al Quanto Basta e all'AquaAlta; così come l'osteria Ceola che su Facebook annuncia: «Crediamo eccome nei rischi del virus. Ma essere abbandonati a noi stessi non è una risposta che possa risolvere la faccenda degnamente. Perché proprio quello Stato che non sta mantenendo la promessa dei ristori che il sacrificio della chiusura doveva ripagare non ha smesso di chiedere in modo puntuale il rispetto delle scadenze dei pagamenti dovuti. Noi domani accendiamo le luci al locale. Poi si vedrà. Accettando anche consigli». Adesione confermata anche per Le Petit di Camponogara e per il ristorante Quattro forchette a Marcon dove, senza servire piatti, si svolgerà «un incontro con la cittadinanza finalizzato a condividere la situazione. Regole, si diceva: a dettarle le chat su Telegram. «Alle 22 il locale deve essere già chiuso - si legge, per non violare il coprifuoco delle 22 - e i clienti devono aver già pagato alle 21:45». E il prezzo, come lo si calcolerà? «Si chiede offerta libera ma deve essere fatto lo scontrino», impongono gli amministratori. Per una protesta che inizierà oggi ma che è destinata a durare per il fine settimana.

N. Mun.

