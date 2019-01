Concorsi a vuoto niente specialisti all'Usl mancano 118 medici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DIFFICOLTÀTREVISO Negli ospedali trevigiani mancano 118 medici. E tra quelli in servizio, ce ne sono 142 che ora potrebbero approfittare della quota 100 per andare in pensione. Sono i numeri che meglio descrivono le difficoltà dell'Usl della Marca sul fronte del personale. La Regione ha autorizzato le assunzioni per coprire i 118 buchi (nella tabella a destra i reparti più in sofferenza). I soldi per pagare i medici, insomma, ci sono. Il punto è che non si trovano gli specialisti. I concorsi vanno a vuoto, o quasi. E nei reparti si...