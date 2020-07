Riapre la sala studio della Biblioteca comunale di Concordia Sagittaria. Un nuovo passo per tornare alla normalità, dopo la chiusura per il Coronavirus, a Concordia con la riapertura della studio al secondo piano della biblioteca civica ma anche con le aree a scaffale, aperte al piano terra. Per le sale studio l'accesso è ora possibile per gli iscritti alla biblioteca che abbiano almeno 15 anni ma esclusivamente su prenotazione. Saranno disponibili 12 posti, 6 al mattino e 6 al pomeriggio, prenotabili dalla propria area riservata sul portale Bimetrove o attraverso l'indirizzo mail biblioteca@comune.concordiasagittraia.ve.it o telefonando allo 0421 270442. Sarà possibile prenotare fino a 7 giorni prima del programma di studio e anche il giorno stesso qualora ci fossero dei posti disponibili. La sala studio è ora aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dal martedì al giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.15 alle 17.45. Si può inoltre accedere alle sale al piano terra negli orari di apertura della biblioteca: i libri consultati, ma non scelti per il prestito, non devono essere riposizionati a scaffale, ma lasciati nei punti indicati dalle bibliotecarie. Infine rimangono le regole basilari per la sicurezza di tutti. M.Cor.

