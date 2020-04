CONCORDIA SAGITTARIA

«Ho avuto paura, ma il peggio è alle spalle», aveva scritto Davide Del Negro a chi gli chiedeva come stesse, ma dopo 24 ore è morto in ospedale. Del Negro, 70 anni, presidente della Pro loco di Concordia Sagittaria, era ricoverato da una decina di giorni a Jesolo, ma le cure non sono servite purtroppo a salvargli la vita. «Domenica pomeriggio gli avevo inviato un messaggio per sapere come stava - racconta l'assessore comunale di Concordia Eligio Molent - e dopo la prima settimana di ricovero tutto sembrava andare per il meglio». Ieri Molent, suo amico da sempre, gli aveva inviato il rituale messaggio di vicinanza: «Erano le 14.30 ma non ho ricevuto risposta - spiega l'amministratore comunale - ho subito capito che era successo qualcosa». È stata la compagna del 70enne, Mina, a informare gli amici del decesso: «Lo hanno trovato riverso nel bagno della sua stanza d'ospedale - racconta Molent - Davide non ha mai avuto alcun problema di cuore, pare che il virus lo avesse però debilitato particolarmente, anche se il peggio sembrava alle spalle. Solo a inizio marzo era andato in ospedale a Portogruaro per un'operazione di calcoli renali. Poi era rincasato, solo che dopo una decina di giorni la temperatura si era inspiegabilmente alzata, e di lì a poco ha iniziato ad avere crisi respiratorie». L'uomo era stato portato subito in ospedale a Jesolo. Dopo una decina di giorni di ricovero la situazione era complessivamente migliorata tanto che l'amico Nini lo aveva anche sentito al telefono: «Va abbastanza bene, ho avuto tanta paura - aveva riferito Del Negro all'amico fraterno - ora sono più tranquillo e non vedo l'ora di tornare a casa». Presidente della Pro loco di Concordia Sagittaria, proprio ieri avrebbe terminato il suo impegno alla guida dell'associazione che aveva continuato a guidare anche dopo le dimissioni, in attesa del nuovo Consiglio. «Una grave perdita per tutta Concordia - ha ribadito il sindaco Claudio Odorico - il paese perde un valoroso volontario di cui tutti noi eravamo fieri». Davide Del Negro lascia la compagna con cui viveva a Portogruaro, pur rimanendo residente a Concordia, le figlie di lei e le nipoti.

Marco Corazza

