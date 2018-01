Conchi, giorni contati. E spunta il complotto azzurro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN COMUNEROVIGO Cambiamenti in arrivo in Giunta. Come infatti aveva anticipato lo stesso sindaco Massimo Bergamin prima di Capodanno, gli scenari politici a palazzo Nodari subiranno presto importanti mutazioni. Una delle novità potrebbe essere proprio la sostituzione del vicesindaco Ezio Conchi con Cristina Folchini, presidente di Asm Set, nonché da tempo tra le file di Forza Italia. Lo stesso commissario provinciale Piergiorgio Cortelazzo conferma che, a giorni, sarà presa una decisione, non facendo trapelare però alcuna anticipazione sul...