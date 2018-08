Con un fucile e dei colpi si è eclissato alle pendici del Grappa: mai ritrovato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEREN DEL GRAPPAIn quei giorni di metà luglio è stata mappata e controllata buona parte delle casere e dei rustici della Valle di Seren. Luoghi e ambiti un po' isolati dove Attilio Beghetto avrebbe potuto rifugiarsi per togliersi la vita. Almeno queste le intenzioni manifestate dall'uomo nei messaggi lasciati alla famiglia come «la faccio finita, non sono un buon padre». Come se ciò non bastasse, nella sua casa sono state rinvenute tracce di sangue mentre da quella del padre sono spariti un fucile da caccia e due colpi. Ancora, nei giorni...