VENEZIA Ieri gli insegnanti precari della provincia di Venezia si sono incontrati ancora per manifestare davanti all'Ufficio scolastico territoriale. Sotto accusa il sistema di valutazione dei punteggi e la mancata nomina delle cattedre, comprese quelle riservate al sostegno. «Siamo tutti insegnanti precari che da anni insegnano in vari istituti della provincia - racconta un docente - Abbiamo tra i 40 e i 55 anni con famiglie e figli alle spalle. E ora siamo a casa, dopo anni di continuità didattica, in attesa di una chiamata che non arriva». A raccontare la sua personale esperienza è un insegnate di materie tecniche che da 6 anni copre cattedre vacanti con supplenze annuali in istituti tecnici e professionali. «Il punteggio che avevo accumulato era buono, le speranze c'erano ed erano fondate ma con il nuovo sistema di assegnamento dei punteggi è cambiato tutto - racconta - noi che insegniamo da anni ci siamo visti sorpassare da persone che non hanno messo mai piede in classe ma alle quali sono stati riconosciuti maggiori punti per via di titoli puramente accademici. Chiediamo all'Ufficio scolastico di rivedere gli errori palesi e di fare le convocazioni in presenza per garantire maggior trasparenza».

Ma con l'Ufficio scolastico pare sia impossibile parlare proprio per via dell'enorme mole di telefonate e mail inviate dai precari in questi giorni. «È inammissibile chiudere le porte all'utenza in questo modo - sbotta il docente - è un'interruzione di servizio pubblico. Noi abbiamo diritto ad avere risposte perché qualcuno sta già pensando di abbandonare per sempre l'insegnamento: non si può continuare così a cinquant'anni. Anche le famiglie e gli studenti hanno diritto ad avere risposte perché a rimetterci non siamo solo noi insegnanti ma anche i ragazzi e le ragazze, soprattutto quelli che hanno più bisogno. Il numero più alto di posti non assegnati è infatti relativo agli insegnanti di sostegno e questo è doppiamente vergognoso».

Sui concorsi che verranno organizzati a ottobre e che sono stati annunciati dalla ministra all'Istruzione Lucia Azzolina, il docente èestremamente critico: «C'è un bando per regolarizzare 30.000 insegnati precari quando i precari sono circa 64.000, in particolare da noi negli istituti tecnici almeno uno ogni 4 docenti di ruolo. Poi c'è un concorso per 24.000 neolaureati che di fatto prenderanno il posto dei precari storici. Sembra quasi una condanna a rimanere nel limbo: dopo anni dedicati alla scuola si spinge i docenti a rinunciare».

Alice Carlon

