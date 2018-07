Con Pnlegge si rivendica l'identità della provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALPORDENONE Pordenonelegge diventa il vessillo non solo dell'intraprendenza pordenonese a livello culturale, ma di un territorio da difendere. Non a caso ieri mattina la conferenza stampa di presentazione della 19^ edizione in programma dal 19 al 23 settembre è stata costellata da dichiarazioni di rivendicazione dell'orgoglio cittadino e territoriale. Un netto posizionamento sottolineato da Giovanni Pavan presidente della Fondazione Pordenonelegge e presidente uscente della Camera di Commercio di Pordenone e a cascata dai grandi...