Con più di cento telefonate al giorno hanno raccolto 25mila euro in 3 mesi

PORTOGRUAROIn 80 giorni hanno effettuato almeno 10mila telefonate per truffare gli anziani del Nordest con la scusa che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente: padre e figlio di Secondigliano finiscono in manette. Ciro Gallo, 52 anni, con il figlio Mario, di 29, sono accusati di aver messo a segno almeno 11 truffe tra il Veneziano, la provincia di Pordenone, quella di Udine, Lecce e Taranto. Le indagini sono ancora in corso ma gli investigatori della compagnia di Portogruaro hanno già accertato 11 truffe, tra il 24 ottobre 2017 e l'8...