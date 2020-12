Con oltre 20mila addetti impiegati in più di 2.500 imprese, il settore del Legno Arredo Fvg è una delle realtà economiche più importanti della regione, i cui numeri pongono il Friuli Venezia Giulia ai vertici nazionali per valore del fatturato, 3,5 miliardi di euro, e di export, 1,7 miliardi, preceduti solo da Veneto e Lombardia. In Friuli Venezia Giulia il comparto produce un fatturato di settore pari al 14% dell'intero fatturato manifatturiero regionale (Veneto: 6%, Lombardia: 4%, media Italiana: 5%). Anche in termini di numero di addetti, il Legno arredo, con il 18% di impiegati del comparto nell'intera manifattura regionale, detiene il primato nazionale. È quanto emerge dallo studio di fattibilità e analisi dei fabbisogni del comparto Legno e Arredo regionale presentato dal Cluster Arredo alla Regione Fvg, un piano di sviluppo sostenibile per la crescita dell'economia e del territorio del Friuli Venezia Giulia che l'assessore regionaleSergio Emidio Bini sostiene: «Il legno arredo è trainante per il Pil regionale e per l'occupazione. L'obiettivo è di avviare un percorso attraverso la legge SviluppoImpresa nella quale abbiamo dedicato ampio spazio al settore». Piano di investimenti per lo sviluppo sostenibile per quasi 10 milioni.

