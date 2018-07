Con moglie e figli giovedì aveva festeggiato i 55 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARQUÀ POLESINEUna tragedia che ha gettato nell'angoscia la comunità di Arquà Polesine, paese dove Antonino Modica era ben inserito, oltre che per il suo lavoro di appuntato scelto, anche per il fatto di essere attivo in varie associazioni. Originario di Palermo, aveva compiuto 55 anni proprio l'altro ieri.«È incredibile - afferma Giancarlo Lucchiari, del circolo ricreativo Monsignor Sichirollo - Giovedì sera era stato fuori a cena a festeggiare con la sua famiglia, mentre il giorno dopo la morte ce lo ha strappato. Da vicino di casa e da...