IL SUCCESSO

PADOVA Elisa Venturini non è una che si arrende facilmente. Anzi, più la strada è in salita più si impegna. Anche se ha solo 41 anni, ne ha fatte di cose. È da 25 anni in politica, quella che si fa dal basso, conquistando il consenso con un sorriso, una stretta di mano, un aiuto concreto. E così quando oggi qualcuno ha aperto gli occhi ed ha visto che ha preso oltre 6.500 preferenze - sul livello di Fabrizio Boron per intenderci ma lui era in lista Zaia - è rimasto di stucco. Ma non lei, più sorpresa delle lacrime di chi al telefono si complimentava che del risultato.

Ma come ha fatto?

«Nella vita il lavoro umile e i rapporti umani sono le cose che contano. Mi colpisce la vicinanza di chi si complimenta sinceramente commuovendosi, significa che si è instaurato un legame. È poi quando avevo meno di 30 anni e mi sono candidata a sindaco mi hanno detto: ma dove vuoi andare? E sono stata sindaco di Casalserugo per dieci anni. E fino ad oggi consigliere provinciale e vicesindaco. La stessa cosa mi hanno detto adesso. E alla fine sono la più votata di Forza Italia in Veneto».

Però il segreto non ce l'ha ancora detto...

«Io vengo dal mondo dell'associazionismo e della Protezione civile. Quelle persone mi conoscono, e qui c'è tanto voto del volontariato, non della politica. Capisce cosa voglio dire? Sono anni di frequentazione, di condivisione e di lavoro».

Ma non può bastare...

«I miei cittadini mi sostengono. Se guarda, a Casalserugo Forza Italia è al 55 per cento, Zaia al 16 per cento. Un risultato incredibile. Questo significa che c'è nei miei confronti una fiducia trasversale a prescindere dal colore politico. Direi che questa è la novità. Le persone hanno più appartenenza nei confronti dell'amministratore e dunque lo votano, che del partito a cui appartiene».

Cosa serve per vincere un'elezione con un partito così in difficoltà?

(Ride). «Le spiego. Mia madre Silvana e i miei fratelli Stefano, Stefania, Monica e Federica. Più tutti i nipoti. Un squadra di supporter. E poi i compagni di classe e gli amici. Sembra impossibile ma è così. Certamente non nego poi che i social e la televisione siano stati i veicoli più importanti».

Una vittoria fatta in casa insomma. Ma con quali prospettive?

«Io sono un'appassionata di politica e andrò in Regione per lavorare per il mio territorio. Spero che si formi una coalizione di centrodestra che perfezioni il lavoro fatto finora. Ma per il momento non ho ancora idee molto chiare, ho dormito troppo poco in queste settimane».

Lei ha battuto una macchina da voti come Mirko Patron, un sindaco.

«È stato il primo a telefonarmi, insieme a Vincenzo Gottardo. Ho molto gradito il suo gesto».

E con Zaia? Sembra che procediate di pari passo...

«Se ricorda lui fu eletto a maggio del 2010 e a novembre ci fu l'alluvione. Anch'io ero fresca di elezioni. Il fatto di aver avuto gli stessi problemi ci avvicina. Lui me lo dice sempre quando ci vediamo. Abbiamo gestito calamità con un battesimo duro. La gente se lo ricorda. E poi siamo due persone del fare, che non gridano, non stanno sopra le righe. Una coppia politicamente perfetta. Ora spero solo che ci sia da condividere un progetto».

M.G.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA