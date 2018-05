«Con lui in campo sarebbe stato tutto diverso per il futuro governo però non cambia nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Assicurano che la linea rispetto al nascituro governo giallo-verde non cambia. Ma nel loro umore, nelle loro speranze - e anche nei loro calcoli- in realtà, tutto è cambiato. Per i parlamentari di Forza Italia la notizia della riabilitazione di Silvio Berlusconi è come acqua da bere per gli assetati. I GIORNI PIÙ DIFFICILINei giorni più difficili, quelli che hanno preceduto la scelta di consentire la nascita di un esecutivo tra l'alleato leghista e i grillini, la capogruppo alla Camera, Maria Stella Gelmini, è riuscita a tenere unito un...