IL QUADRO

UDINE Tornano a salire i ricoveri per Covid tra gli ospedali della regione. Secondo il report della protezione civile regionale nella giornata del 26 dicembre in terapia intensiva sono accolti 56 pazienti, due in più di ieri, mentre in altri reparti si trovano 587 persone, 15 più del giorno di Natale. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 233 nuovi contagi su 1.961 tamponi eseguiti, pari all'11,8 per cento, 97 dei quali risultati da test rapidi antigenici. Il maggior numero di nuovi positivi si trova a Trieste e nell'Isontino, dove sono stati registrati rispettivamente 68 e 66 casi, mentre a Udine se ne contano 56 e a Pordenone 41. I decessi delle ultime ore sono stati 15, cifra che porta il totale delle vittime del corona virus in Friuli Venezia Giulia a quota 1.549, con la seguente suddivisione territoriale: 435 a Trieste, 696 a Udine, 319 a Pordenone e 99 a Gorizia. I totalmente guariti salgono a 33.149, i clinicamente guariti a 700, mentre le persone in isolamento sono 11.482.

I GIORNI PRECEDENTI

Nella giornata del 24 dicembre si erano registrati invece 1.041 nuovi contagi su 13.187 tamponi (pari al 7,89%), di cui 1.752 da test rapidi antigenici; 44 i casi poi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre sono stati registrati 16 casi di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un amministrativo, nove infermieri, un'ostetrica, due tecnici, tre medici, un centralinista e quattro Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un assistente sanitario, sei infermieri, un assistente sociale, quattro medici e due Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un amministrativo e tre infermieri. Da rilevare anche il caso di un medico del Burlo Garofolo di Trieste. Infine, si era registrata la positività al virus di quattro persone rientrate dall'estero (Olanda, Croazia, Albania e Romania) mentre i decessi complessivi erano stati 15. Nella giornata del 25 dicembre erano stati rilevati 766 nuovi contagi su 7.121 tamponi (pari al 10,7%), di cui 1.286 da test rapidi antigenici mentre i decessi erano stati 19, a cui si era aggiunto un ulteriore decesso pregresso inserito a sistema.

VARIANTE INGLESE

Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha annunciato ieri che al Trieste Airport saranno presenti alcune équipe dei Dipartimenti di prevenzione per effettuare i tamponi sui passeggeri in arrivo da Londra, quindi i corregionali potranno regolarmente rientrare con i voli in calendario il 27 dicembre e il 3 gennaio. Non appartiene invece alla variante inglese del Sars-CoV-2 il virus identificato nel passeggero risultato positivo al tampone molecolare, atterrato il 20 dicembre all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari di ritorno proprio da Londra. A certificarlo è il sequenziamento del genoma del virus realizzato in meno di 48 ore nel laboratorio di Genomica ed Epigenomica del sistema Argo di Area Science Park, su richiesta dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi). Il campione prelevato ed estratto da ASUGI è stato amplificato e sequenziato grazie alla strumentazione di ultima generazione presente presso i laboratori del parco scientifico triestino. L'analisi dei dati e in particolare di quelli relativi alla proteina Spike ha escluso che in questo caso si tratti della variante Vui 202012/01. «Il sequenziamento, a tempi di record - sottolinea Pierlanfranco D'Agaro, direttore dell'Unità complessa igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, laboratorio di riferimento della regione Friuli Venezia Giulia per la diagnosi di Sars-Cov-2 - è il frutto di una collaborazione, ormai collaudata che si è sviluppata nel tempo soprattutto nell'ambito delle infezioni prevenibili da vaccino e comunque di interesse per la sanità pubblica. Questa collaborazione potrà e dovrà essere implementata per realizzare un monitoraggio accurato delle varianti virali circolanti nella nostra Regione».

