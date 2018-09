«Con le domeniche aperte nessun aumento di fatturato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIUSURE FESTIVEROVIGO «Contrariamente a come la pensa l'architetto Zoccarato, le aperture domenicali sono da considerarsi un fallimento perché non hanno assolutamente raggiunto lo scopo che si erano prefissate». Se il fine era aumentare i consumi e l'occupazione per il rilancio dell'economia, il consigliere comunale Antonio Rossini afferma che «la liberalizzazione voluta dal governo Monti non ha centrato un solo obiettivo. Confesercenti ci dice che sono oltre 73mila le piccole e medie imprese chiuse in Italia e che si sono persi 60...