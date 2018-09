CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Con la questione degli obblighi vaccinali si sta generando una confusione incredibile in una popolazione, come quella italiana, già molto confusa sulla questione». È così che Roberto Burioni, docente di microbiologia e virologia all'Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, commenta la decisione del ministro della Salute, Giulia Grillo, di mantenere l'obbligo dei vaccini per il morbillo e non per l'esavalente. Quali potrebbero essere le conseguenze? «Innanzitutto, si rischia di confondere ancora di più i genitori che, al...