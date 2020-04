VENEZIA Gli appelli da sindaco e dagli esponenti di opposizione di mettere da parte le divergenze in nome del bene comune non sono bastate a far passare la variazione di bilancio con un voto unanime. Nella seduta di ieri, tenuta in forma di videoconferenza, non senza qualche difficoltà tecnica, la manovra è passata con 21 voti a favore e 5 contrari.

L'assemblea ha deliberato il rinvio del contributo di accesso al primo aprile 2021 e ha dato delega alla Giunta di poter posticipare i termini di versamento di imposte, tasse, canoni e tariffe anche in deroga a previsioni regolamentari alla luce dell'attuale situazione emergenziale.

Per quanto concerne la variazione di bilancio, tra le misure più significative vengono stanziati 10 milioni di euro di contributi di legge speciale destinati a privati per il restauro di immobili di proprietà di riprendendo l'iniziativa ferma da una decina di anni a seguito della carenza - o meglio, assenza - di finanziamenti di legge speciale.

Sul fronte delle opere pubbliche, la variazione approvata dal Consiglio prevede stanziamenti per realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale Tessera-Ca' Noghera, per l'illuminazione dei passaggi pedonali della Terraferma e del Lido per migliorare la sicurezza nelle ore notturne ed altri interventi diffusi, oltre ad uno stanziamento per nuove pompe di sollevamento per l'isola di Pellestrina.

