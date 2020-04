Con l'emergenza Covid- 19 la connessione corre più veloce. A qualcuno potrebbe suonare come una battuta, viste le difficoltà riscontrate a livello provinciale in questi giorni con le connessioni, ma è così. Perchè Tim sta attivando la banda ultralarga in 118 comuni del Veneto, di cui 16 in provincia di Belluno. I territori interessanti saranno: Alleghe, Alpago, Auronzo, Belluno, Borgo Valbelluna, Cencenighe Agordino, Cibiana, Pedavena, Perarolo, Pieve di Cadore, Rocca Pietore, San Pietro di Cadore, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Voltago Agordino. L'iniziativa della compagnia telefonica dà seguito alle disposizione del decreto Cura Italia e alle conseguenti misure di Agcom per potenziare le infrastrutture di rete nel Paese. Sostanzialmente il piano consiste nel rendere disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle aree bianche dei comuni sopra citati con l'accensione, a livello regionale, di 478 armadi stradali collegati alla rete Fttc (Fiber to the cabinet). Una misura che ha l'obiettivo proprio di migliorare le connessioni in queste settimane di grande traffico potenziando le infrastrutture di rete, garantendone il funzionamento e l'operatività migliorandone la disponibilità, la capacità e la qualità, consentendo inoltre di rafforzare la rete gestendo i picchi di traffico di questa fase.

