ECONOMIA

VENEZIA Dopo due mesi con i cantieri bloccati dal lockdown ora tra gli artigiani edili veneziani si intravede la luce e si fa strada la consapevolezza che il cosiddetto Superbonus, appena varato dal Governo, può essere un volano per il comparto. E' la stessa Confartigianato Metropolitana a parlare infatti di ossigeno per l'edilizia veneziana e di un'occasione irripetibile per procedere con la riqualificazione energetica di almeno 90.000 edifici, in un territorio in cui la vetustà media delle abitazioni è particolarmente alta se si considera che il 59% del patrimonio edilizio veneziano è stato costruito tra la fine degli anni '40 e gli anni '80 del secolo scorso. E quando il Superbonus 110% diventerà operativo il comparto dell'edilizia veneziana potrà sfruttare al massimo i vantaggi già previsti dal Protocollo Costruire Veneto, sottoscritto da Confartigianato Metropolitana di Venezia e gli Ordini professionali della provincia con l'obiettivo di incentivare i lavori di efficientamento energetico e l'adeguamento sismico delle abitazioni. Si tratta di due misure distinte ma che messe insieme possono far decollare il mercato del restauro edilizio. «Si dovranno fare lavori importanti spiega Paolo Fagherazzi, presidente della Federazione Edilizia di Confartigianato Metropolitana di Venezia - in quanto l'immobile per beneficiare di questo Superbonus dovrà salire di due classi nella scala dell'efficienza energetica e quindi occorrerà una certa disponibilità economica per affrontarli, che poi, alla fine, verrà recuperata con il Superbonus stesso. Per l'edilizia è una buona prospettiva, il lockdown ha fermato cantieri ed imprese, ha fatto calare i lavori e oggi si sta lavorando per completare i cantieri già avviati, con poche nuove commesse. Questo bonus per ora è un buon messaggio per il mercato del restauro edilizio, ora vedremo nei fatti quanto contribuirà a riattivare l'economia edile». Nelle sola provincia di Venezia vi sono 93.725 edifici costruiti fino al 1980, cioè quando in fase progettuale l'isolamento termico e la classe energetica degli edifici non erano considerati prioritari e ciò era particolarmente evidente nell'edilizia residenziale di minor pregio. «L'efficientamento energetico rimane un intervento complesso, e come Confartigianato da tempo abbiamo attivato un percorso virtuoso con il protocollo Costruire Veneto, per incentivare questo tipo di lavori, avvantaggiandoci delle competenze e potenzialità professionali del nostro territorio sottolinea Siro Martin, presidente della Confartigianato Veneto Orientale e responsabile del progetto Costruire Veneto - e il protocollo siglato a suo tempo tra Confartigianato Metropolitana, Ordine degli Ingegneri, Architetti, Collegio dei Geometri/Periti Industriali e l'associazione degli amministratori di condominio Anammi, ha voluto creare una piattaforma per una collaborazione tra tecnici e imprese del territorio, creando squadre di specialisti della ristrutturazione. Con il Superbonus la possibilità di sfruttare i vantaggi offerti da questo protocollo è importante, ma ora il legislatore deve rendere attuabile la cessione della detrazione o del credito d'imposta agli intermediari finanziari».

Paolo Guidone

