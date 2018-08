«Con il mio carro attrezzi ho sgomberato i rom»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAVICENZA Sui social l'hanno definito un eroe, il primo capace «di effettuare lo sgombero di una carovana di nomadi abusivi con un carro-attrezzi», come auspicato a suo tempo da Matteo Salvini. «In realtà sono arrivato sul posto a bordo del mezzo, che però non ho utilizzato», tiene a precisare Moreno Marsetti, 29 anni, assessore nel comune vicentino di Malo con varie deleghe, tra cui quello della sicurezza. Un gesto quasi normale per lui, marocchino da parte di madre e musulmano («Ma non praticante», come dichiara lui...