Dopo averlo toccato con mano, arrivano i numeri a certificare ciò che il lockdown ha provocato in Friuli Venezia Giulia nell'occupazione: -25,4% di assunzioni nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, circoscrivendo l'analisi al settore privato, esclusa l'agricoltura. Ha messo insieme i dati per dare una visione complessiva e dettagliata allo stesso tempo il ricercatore dell'Ires, Alessandro russo, elaborando dati Inps. La flessione delle assunzioni hanno riguardato tutte le tipologie di contratto ed è stata particolarmente accentuata per i rapporti a termine in particolare per le assunzioni in somministrazione (-39,1%) e per quelle stagionali (-33,9%). Un fenomeno che riflette l'impatto immediato e pesantissimo che la pandemia Covid-19 ha generato sulle attività legate al turismo, all'ospitalità, alla ristorazione e al commercio, proprio all'inizio della bella stagione. Calano, ma in maniera più contenuta i contratti a tempo indeterminato (-9,7%) e di apprendistato, -13,1 per cento. Scendendo nel dettaglio, è stato il mese di marzo ad affossare l'occupazione, dimezzata rispetto allo stesso mese del 2019: - 48,9%, pari a quasi 5.700 unità in meno, per effetto dell'emergenza. Le assunzioni stagionali e con contratti di lavoro intermittente, a marzo hanno evidenziato i risultati peggiori (63,6% e -59,4%).

