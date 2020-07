Con il coronavirus e soprattutto con il blocco totale dei primi mesi - fino a inizio maggio - c'è stato un incremento esponenziale della cassa integrazione: durante il periodo segnato dall'emergenza sanitaria, le ore autorizzate totali sono state per la precisione 31.383.704, tre volte tanto le 10 milioni che si erano avute nello stesso periodo del 2012, quando si erano fatti sentire tutti gli effetti della crisi del 2008. Spiega Vincenzo Petrosino, direttore provinciale dell'Inps: «Siamo di fronte a una situazione senza precedenti, d'altronde mai nelle crisi pregresse si era arrivati alla chiusura totale delle imprese com'è accaduto a metà marzo». Giusto per dare un'idea, le ore di cassa integrazione autorizzate lo scorso anno erano state 1,5 milioni, segno anche di una continua decrescita delle cassa integrazioni iniziate otto anni fa. E gli scenari - comunque impronosticabili - non sembrano essere dei migliori visto anche che gran parte delle aziende hanno finito in questo periodo il primo pacchetto di 18 settimane. In definitiva, i dati confermano la profondità della crisi, ma anche riflettono risposte veloci da parte dell'Inps. «Sono stati mesi duri, con un carico di lavoro che eufemisticamente potremmo definire non indifferente», conclude il direttore Petrosino.

