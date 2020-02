DIFESA DEL SUOLO

BELLUNO «Contiamo di chiudere quasi tutto entro il 2021, chiaramente è impensabile di recuperare anche l'ultimo albero caduto in posti oggettivamente difficili da raggiungere».

Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla Difesa del suolo e alla Protezione civile, fa un bilancio della cantieristica avviata dall'inizio della mobilitazione post emergenza Vaia quando non solo c'era la necessità assoluta di reperire risorse, ma anche di fare in fretta per ripristinare un territorio flagellato. Spiega che nel 2019 sono stati avviati oltre 1200 cantieri su un totale di 1746 a livello veneto.

«Con questa seconda tranche di finanziamenti - spiega Bottacin - andremo anche a completare l'opera di ristoro avviata per i privati, cittadini e imprese. Un'altra grande partita che affronteremo sarà quella della messa in sicurezza del prese d'acqua di cui non si è parlato molto. Invece si tratta di interventi fondamentali, visti i danni causati dalla tempesta su prese e reti».

L'esempio maggiore, sul fronte acquedottistico, era arrivato proprio da Rocca Pietore dove l'intera rete, oltre alla presa, era stata spazzata via provocando un black out idrico di enormi proporzioni.

CENTINAIA DI INTERVENTI

Ci sono poi altre centinaia di interventi legati alle mitigazione del rischio, alla viabilità dentro alla quale ci stanno anche le strade silvo-pastorali necessarie per poter recuperare gli schianti nei boschi.

«Il piano 2020 - prosegue Bottacin - dovrà ora essere approvato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e solo dopo si procederà con gli appalti. L'anno scorso eravamo molto preoccupati perché dopo l'invio del piano entro il termine del 30 settembre il via libera era arrivato solo a maggio con l'obbligo poi di spendere tutti i soldi entro il 30 settembre successivo. Il termine era stato poi prorogato a novembre, ma fortunatamente siamo riusciti a farcela comunque. Speriamo che quest'anno i tempi siano più rapidi, come ci è stato assicurato».

SPINTA ALLE IMPRESE

Non c'è dubbio che Vaia abbia avuto anche riflessi positivi sull'economia provinciale, mettendo in moto ditte e professionisti. «Abbiamo faticato a trovarne professionisti e anche imprese - prosegue l'assessore - tanto che per alcuni interventi, come ad esempio nel settore del recupero degli schianti, abbiamo dovuto rivolgerci ad aziende estere, come da Svizzera ed Austria. Le nostre aziende edili hanno invece lavorato egregiamente sul fronte della mitigazione del rischio, realizzato veri capolavori. Sono state realizzate delle scogliere che sembrano disegnate con la matita».

Insomma, si vede finalmente la luce in fondo al tunnel. L'impresa è stata e continua ad essere titanica, ma le grandi emergenze sono state affrontate e ora si scende sempre più nel dettaglio.

