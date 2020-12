SOLIDARIETÀ

Fai centro, fai del bene è il titolo del progetto benefico promosso da Confcommercio Portogruaro per il periodo natalizio. L'iniziativa è nata in seno all'associazione di categoria con il duplice fine di incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato del territorio comunale e aiutare contemporaneamente le famiglie bisognose della città. Confcommercio Portogruaro devolverà, infatti, in favore dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale la somma di 1 euro per ogni scontrino di valore superiore a 20 euro o di 0,50 euro per ogni scontrino di valore inferiore ad 20 euro emesso, nel periodo compreso tra l'8 dicembre ed il 15 gennaio 2021, dagli esercizi commerciali del Comune che hanno aderito all'iniziativa. I clienti di questi negozi dovranno poi conferire gli scontrini all'interno di una serie di urne che saranno dislocate all'interno di alcuni tra i bar e negozi che hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare. Una volta effettuato il conteggio di quanto ricavato grazie al progetto (entro un tetto massimo di spesa che sarà deciso dagli organizzatori), la somma verrà suddivisa in buoni spesa del valore di 50 euro ciascuno che saranno donati alle famiglie bisognose individuate dalla Parrocchia di Sant'Andrea. Altre importanti collaborazioni sono quelle con il Comune di Portogruaro, che ha patrocinato l'iniziativa ed ha devoluto un contributo, e con Banca Prealpi San Biagio e Fidimpresa Veneto che hanno anch'esse devoluto un contributo. I buoni spesa saranno utilizzabili dai nuclei familiari in difficoltà esclusivamente nei negozi aderenti al progetto. A metà gennaio, emergenza sanitaria permettendo, si terrà un evento pubblico durante il quale saranno presentati i risultati del progetto solidale.

