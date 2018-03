CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNI AL VOTOPORDENONE Saranno otto le amministrazioni del Friuli occidentale in cui si andrà al voto il prossimo 29 aprile. In concomitanza con le regionali i cittadini di otto municipi dovranno scegliere anche il nuovo sindaco. Doppie urne a Brugnera, Fiume Veneto, Polcenigo, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Spilimbergo e Zoppola. Elezioni amministrative ma che in qualche caso - in particolare nei due Comuni più importanti, Sacile e Spilimbergo, ma anche Brugnera - risentiranno pesantemente dell'influenza sia delle recenti...